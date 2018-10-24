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Житель Киселевска зашел в гости к другу и изнасиловал его жену

24 октября 2018 в 10:07

Страсть к женщине проснулась в злоумышленнике на почве употребления алкоголя.

По версии следствия, в конце лета 41-летний обвиняемый был в гостях у семейной пары. Во время застолья женщина ушла в другую комнату, а мужчины продолжили пить алкоголь. После того, как хозяин квартиры уснул, гость решил продолжить общение, но уже с его женой. Он зашёл в комнату к женщине, а когда она попросила его выйти, разозлился.

Он избил хозяйку квартиры, закрыл рот рукой, чтобы никто не слышал её крики о помощи, и изнасиловал. Когда насильник отпусти потерпевшую, она сразу побежала к соседям за помощью. Мужчину задержали на месте преступления.

Правоохранители выяснили, что задержанный причастен и к другому преступлению. За несколько дней до этого он украл у собственной матери четыре тысячи рублей и золотой браслет.

«Украшение он сдал в ломбард за 16 000 рублей, а деньги мужчина потратил на алкоголь. Обнаружив пропажу, женщина обратилась в полицию. Свою причастность к краже обвиняемый не стал отрицать», - сообщили в Следственном комитете.

Уголовное дело направлено в суд.


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