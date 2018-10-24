В Новокузнецке пьяный 18-летний горожанин устроил дебош в школе

Инцидент произошел в одной из школ Заводского района в южной столице Кузбасса.

Как рассказали в пресс-службе Росгвардии, 18-летний новокузнечанин хотел попасть в здание школы, с собой у него был алкоголь. Мужчину остановили на проходной. Тогда обиженный визитёр вышел на школьный двор и там стал громко кричать и выражаться нецензурной бранью

«Позднее дебошир начал бросать камни в окна школы, а на просьбы персонала прекратить свои действия, ответил» агрессией», - уточнили в ведомстве.

Экипаж Росгвардии отреагировал на сигнал «тревоги» из учебного заведения в течение нескольких минут. Прибывшие сотрудники задержали дебошира. Им оказался ранее судимый за незаконный оборот наркотиков бывший ученик этой школы. В настоящее время злоумышленник передан полиции.