Блог с тобой ›› Новости ›› В Новокузнецке пьяный 18-летний горожанин устро...

В Новокузнецке пьяный 18-летний горожанин устроил дебош в школе

24 октября 2018 в 11:34

Инцидент произошел в одной из школ Заводского района в южной столице Кузбасса.

Как рассказали в пресс-службе Росгвардии, 18-летний новокузнечанин хотел попасть в здание школы, с собой у него был алкоголь. Мужчину остановили на проходной. Тогда обиженный визитёр вышел на школьный двор и там стал громко кричать и выражаться нецензурной бранью

«Позднее дебошир начал бросать камни в окна школы, а на просьбы персонала прекратить свои действия, ответил» агрессией», - уточнили в ведомстве.

Экипаж Росгвардии отреагировал на сигнал «тревоги» из учебного заведения в течение нескольких минут. Прибывшие сотрудники задержали дебошира. Им оказался ранее судимый за незаконный оборот наркотиков бывший ученик этой школы. В настоящее время злоумышленник передан полиции.

 


Читайте также

Content 248142
Житель Киселевска зашел в гости к другу и изнасиловал его жену
Content moped
Мужчина на мопеде разбился на трассе
Content novyj god 2018 v kemerovo
В столице Кузбасса на новогоднее оформление потратят более 5 миллионов
Content 00501226 20170904
У дочери кемеровского цыганского барона изъяли героин на 5 тысяч доз

Комментарии

Только авторизованные пользователи могут оставлять комментарии.
Войдите или авторизуйтесь через социальные сервисы 
Как сюда попасть?