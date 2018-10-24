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Мужчина на мопеде разбился на трассе

24 октября 2018 в 13:20

Авария произошла 23 октября на 202 километре трассы Томск – Мариинск. В 23:20 мопед вылетел с проезжей части.

По предварительным данным ГИБДД по Кемеровской области, водитель мопеда не выбрал безопасную скорость движения, не справился с управлением из-за чего допустил съезд с дороги и опрокидывание.

«В результате ДТП 34-летний водитель скончался на месте. Мужчина управлял мопедом без мотошлема, не имея водительских прав», - сообщили в ведомстве.

В результате случившегося был травмирован 29-летний пассажир. Сейчас он находится на амбулаторном лечении.


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