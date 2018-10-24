У дочери кемеровского цыганского барона изъяли героин на 5 тысяч доз

Оперативники совместно с бойцами отряда специального назначения «Гром» взяли штурмом коттедж наркоторговки в Заводском районе.

Как сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Кемеровской области, в результате обыска правоохранители обнаружили тайник, который находился в стене дома под окном, и изъяли сверток с героином.

«Общая масса наркотика составила 500 граммов, что является крупным размером. Данного количества наркоторговке хватило бы для приготовления 5000 условных разовых доз», - пояснили в ведомстве.

Ранее 38-летняя женщина уже была судима за торговлю героином. Сейчас в отношении нее возбуждено уголовное дело по статье «Незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов». Максимально наркоторговке грозит 20 лет лишения свободы.