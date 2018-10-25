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В кемеровском ресторане умер студент вуза

25 октября 2018 в 09:28

Инцидент произошел 24 октября в ресторане на Весенней, 26.

Как рассказали очевидцы случившегося, молодому человеку внезапно стало плохо. Когда к нему подбежали посетители и персонал кафе, парень задыхался. Ему попытались оказать первую медицинскую помощь и сделать сердечно-легочную реанимацию.

«Он вновь задышал, но в сознание не приходил. Потом он перестал дышать, лицо стало синим», - сообщили свидетели.

Прибывшие на место сотрудники скорой помощи констатировали смерть парня. Погибшим оказался студент КузГТУ. Через несколько дней ему исполнилось бы 20 лет.

В настоящее время причину смерти парня устанавливают эксперты.


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