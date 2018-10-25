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В Анжеро-Судженске ребенку заплатили 10 000 рублей за падение в колодец

25 октября 2018 в 10:33

ЧП произошло в начале осени. Двухлетняя девочка провалилась в колодец, когда шла вместе с матерью в детский сад.

По информации прокуратуры Кемеровской области, ребенка наступил на крышку колодца, которая перевернулась от его веса. Малышка провалилась в колодец и травмировалась, медики диагностировали у неё ушиб, кровоподтёк мягких тканей подбородка, носа и ушибленную рану верхней губы.

В ходе последующей проверки было установлено, что канализационная линия и люк принадлежат коммерческой организации, которая должна их обслуживать. Сначала компания отказывалась возмещать ребёнку моральный вред. Однако после обращения городского прокурора в суд юридическое лицо выплатило девочке 10 000 рублей в качестве компенсации.

В настоящее время злосчастная крышка колодца плотно закрыта, нарушение полностью устранили.


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