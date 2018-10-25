Ночью в Кемерове горела пятиэтажка, есть пострадавший

Ночью 25 октября загорелась квартира на третьем этаже. Сообщение о возгорании спасатели получили в 1:50. Как сообщили в ГУ МЧС России по Кемеровской области., на момент прибытия первого подразделения из окна квартиры на третьем этаже шёл чёрный дым.

«Сотрудники МЧС России спасли 14 человек по лестничным маршам, двоих – по автолестницам», – рассказали в ведомстве.

В 2:26 огонь был ликвидирован. Всего к ликвидации возгорания от чрезвычайного ведомства привлекались 33 человека и девять единиц техники. В результате в квартире обгорели мебель и вещи на площади 18 кв. м.

«Пострадал один человек», - сообщают местные СМИ со ссылкой на осведомленный источник.

Предварительно, пожар произошёл из-за неосторожного обращения с огнём.