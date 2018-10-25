СМИ опубликовали подробности смерти студента в ресторане Кемерова

Напомним, 24 октября в кемеровском ресторане на Весенней умер 19-летний студент КузГТУ.

Позже в СМИ появилась информация, якобы сотрудники скорой помощи поздно приехали на вызов. Информацию опроверг главный врач «Кемеровской клинической станции скорой медицинской помощи» Сергей Киреев.

«Бригада скорой помощи прибыла на место через 14 минут после вызова при нормативе в 20 минут. Установлено, что молодой человек умер до прибытия медиков. Предварительно, это была естественная смерть», – цитируют местные СМИ Сергея Киреева.

Точную причину смерти студента устанавливают эксперты. Как сообщили родственники умершего, прощание с ним состоится 26 октября в 12:00 во Владимирском зале в Знаменском кафедральном соборе.