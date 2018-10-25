На кузбасской трассе погибла семейная пара, их дети выжили

25 октября около 11:00 в Беловском районе столкнулись КамАЗ и Nissan Cefiro. По предварительной информации ГУ МВД России по Кемеровской области, ДТП спровоцировал водитель грузовика.

«Предварительно, 58-летний водитель КамАЗа при совершении обгона не убедился в безопасности манёвра и столкнулся со встречной иномаркой», - рассказали в ведомстве.

В результате аварии на месте скончались 31-летний водитель и 32-летняя пассажирка легкового автомобиля. При этом двое их детей в возрасте 3 и 5 лет выжили. Они были в детских удерживающих устройствах на заднем сидении иномарки. Несовершеннолетних пассажиров доставили в больницу на обследование.

Фото: vk.com / «Регион-42 Кемерово».