В южной столице Кузбасса в горящей многоэтажке погиб мужчина

ЧП произошло утром 25 октября на улице Рокосовского. 25 октября в 9:20 загорелась квартира на третьем этаже многоэтажного жилого дома. Пожар тушили 11 человек и четыре единицы спецтехники. Отметим, что эвакуацию жильцов дома не проводили в связи с отсутствием такой необходимости.

По информации ГУ МЧС Кузбасса, в результате происшествия в квартире на третьем этаже в одной из комнат обгорела мебель на площади один квадратный метр.

«Позднее на стуле обнаружили тело взрослого мужчины, предположительно, хозяина квартиры», – сообщает «Новокузнецк.ru»

«Предварительно установлено, что погиб взрослый мужчина. Он злоупотреблял алкоголем. На его теле не обнаружено видимых следов насильственной смерти», — уточнили в пресс-службе СУ СК РФ по Кемеровской области.

По данному факту проводится доследственная проверка. Процессуальное решение будет принято по ее результатам.

Фото: novokuznetsk.ru