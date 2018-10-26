В Кузбассе Range Rover вылетел на встречку и «размотал» «Газель»

Авария произошла в Кемеровском районе утром 26 октября. Около 7:30 на подъезде к городу столкнулись Range Rover и «Газель». По словам очевидцев, на дороге «Мозжуха – Звёздный» внедорожник вылетел на встречку и столкнулся с «Газелью».

«Прибывшие специалисты деблокировали одного человека и отключили аккумуляторы транспортных средств», – рассказали в ГУ МЧС России по Кемеровской области.

По словам свидетелей, в «Газели» ехали пожилые люди.

«Сначала приехали сотрудники МЧС и начали извлекать водителя «Газели» – у него были зажаты ноги. В Range Rover водитель не пострадал, но был в шоковом состоянии, его пассажиры получили травмы лица и рук», – сообщают местные СМИ со ссылкой на очевидцев происшествия.

В настоящее время обстоятельства аварии устанавливают сотрудники ГИБДД.

Фото, видео: vk.com / «Регион-42 Кемерово».