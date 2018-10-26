На кузбасской трассе машины разлетелись на части после тройного ДТП, погибли трое

Рано утром в пятницу, 26 октября, на автодороге «Кемерово – Промышленная» столкнулись три автомобиля.

По информации ГУ МВД России по Кемеровской области, ДТП произошло на 20 км трассы около 7:00. Видео с места аварии появилось в соцсетях. На кадрах видно, что от столкновения машины буквально разлетелись на части.

«Предварительно, водитель ВАЗ-21099 выехал на встречную полосу, где столкнулся с «Газелью». После этого грузовик также выехал на полосу встречного движения и столкнулся с Renault Sandero», – сообщили в ведомстве.

В результате ДТП погибли три человека, ещё один получил травмы различной степени тяжести. Известно, что все погибшие, а также пострадавший человек находились в Renault.

Фото, видео: vk.com / «Регион-42 Кемерово».