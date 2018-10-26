В Белове пациент выпал из окна психинтерната

Инцидент произошел рано утром 26 октября. В Белове 28-летний местный житель выпал из окна третьего этажа Инского психоневрологического интерната. Несмотря на различные травмы, мужчина получил различные травмы.

«ЧП произошло в 4:10 утра. Беловчанин получил перелом позвоночника и лучевой кости. Его госпитализировали», — сообщают местные СМИ со ссылкой осведомлённый источник.

В настоящее время правоохранители устанавливают обстоятельства произошедшего.