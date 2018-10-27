Стало известно о состоянии детей, оставшихся без родителей, после аварии на трассе

Напомним, смертельное ДТП, унесшее жизнь семейной пары, произошло 24 октября в Беловском районе.

По предварительной информации, виновником трагедии стал водитель грузовика, который выехал на встречную полосу, чтобы совершить обгон. В результате ДТП погибли муж и жена, а их дети в возрасте 3 и 5 лет выжили.

После аварии детей доставили в Областной клинический центр охраны здоровья шахтёров. В медучреждении их навести губернатор Кемеровской области Сергей Цивилев.

«Возвращаясь из Белова, я заехал в Ленинск-Кузнецкий и навестил малышей. Поговорил с врачами. Они заверили: «Жизням ребят ничего не угрожает», – написал на своей официальной странице в соцсети «ВКонтакте» глава Кузбасса.

Также отмечается, что водитель КамАЗа стал фигурантом дела.