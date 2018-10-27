Пожар лишил новокузнечан дома, гаража и машины

ЧП произошло вечером 26 октября в Куйбышевском районе южной столицы Кузбасса. В 22:41 спасатели получили сигнал о возгорании частного жилого дома, летней кухни, гаража и автомобиля на Лесной.

Общая площадь пожара составила 78 кв. м. К его тушению привлекались 18 человек и пять единиц техники, ликвидировать возгорание удалось в 22:59.

«В результате пожара обгорела деревянная обрешётка крыши дома, летней кухни и гаража, стены внутри летней кухни по всей площади и стены гаража внутри и снаружи по всей площади. У Chevrolet Lanos обгорели моторный отсек, салон и лакокрасочное покрытие», – рассказали о последствиях случившегося в ГУ МЧС России по Кемеровской области.

Предварительно установлено, что причиной случившегося стало нарушение правил монтажа электрооборудования.