Сергей Цивилев прокатился по Кемерову на лошади

В ходе конной прогулки по Рудничному району губернатор осмотрел территории и нашел разбитые дороги.

Сергей Цивилев вместе с супругой Анной прокатились на лошадях по Рудничному району Кемерова, в том числе они побывали в Бутовке, Крутом и Боровом. Как отметил губернатор на своей странице в соцсети «ВКонтакте», в ходе конной прогулки он осмотрел территорию и дороги.

«Пообщался с людьми. Да и без жалоб видно, в каком состоянии находятся посёлки: разбитые дороги, мусор, отсутствие освещения и небезопасный мост, по которому дети ходят в школу 51», – отметил Сергей Цивилев.

После объезда глава региона поручил мэру города Илье Середюку в кратчайшие сроки исправить ситуацию. При этом Цивилев отметил, что руководители муниципалитетов должны сами находить проблемные места, не дожидаясь личной проверки губернатора.

Фото: vk.com / Сергей Цивилев.