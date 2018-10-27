Блог с тобой ›› Новости ›› Сергей Цивилев прокатился по Кемерову на лошади

Сергей Цивилев прокатился по Кемерову на лошади

27 октября 2018 в 18:53

В ходе конной прогулки по Рудничному району губернатор осмотрел территории и нашел разбитые дороги.

Сергей Цивилев вместе с супругой Анной прокатились на лошадях по Рудничному району Кемерова, в том числе они побывали в Бутовке, Крутом и Боровом. Как отметил губернатор на своей странице в соцсети «ВКонтакте», в ходе конной прогулки он осмотрел территорию и дороги.

«Пообщался с людьми. Да и без жалоб видно, в каком состоянии находятся посёлки: разбитые дороги, мусор, отсутствие освещения и небезопасный мост, по которому дети ходят в школу 51», – отметил Сергей Цивилев.

После объезда глава региона поручил мэру города Илье Середюку в кратчайшие сроки исправить ситуацию. При этом Цивилев отметил, что руководители муниципалитетов должны сами находить проблемные места, не дожидаясь личной проверки губернатора.

 

Фото: vk.com / Сергей Цивилев.


Читайте также

Content
На кузбасской трассе машины разлетелись на части после тройного ДТП, погибли трое
Content bk info 125337 orig 1525320682
В Белове пациент выпал из окна психинтерната
Content
Стало известно о состоянии детей, оставшихся без родителей, после аварии на трассе
Content 1384169340 1
Пожар лишил новокузнечан дома, гаража и машины

Комментарии

Только авторизованные пользователи могут оставлять комментарии.
Войдите или авторизуйтесь через социальные сервисы 
Как сюда попасть?