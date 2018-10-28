Житель Междуреченска отравился угарным газом в своем доме

В субботу, 27 октября, 39-летний кузбассовец погиб в результате возгорания дома на улице Луговая в Междуреченске.

Сообщение о пожаре поступило на пульт дежурного в 22:22. На место выехали 11 человек и три единицы техники. Специалистам удалось ликвидировать пожар в 22:43.

«В результате пожара сгорела обрешётка крыши дома на всей площади, обгорели стены дома внутри на площади 48 квадратных метров, а также произошло частичное обрушение крыши», — рассказали о последствиях в пресс-службе ГУ МЧС России по Кемеровской области.

Уже после тушения пожара в доме было обнаружено тело мужчины. Он погиб в результате отравления угарным газом. В настоящее время причина пожара устанавливается.