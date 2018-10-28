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Два кузбассовца украли голубей у заводчика из Берёзово

28 октября 2018 в 12:30

Оба получили срок за то, что решили нелегально пополнить свою коллекцию птиц.

Заводчик голубей, проживающий в селе Берёзово Кемеровского района, обратился в полицию и сообщил, что у него украли 56 птиц. В ходе оперативно-розыскных мероприятий правоохранителям удалось задержать подозреваемых в тот момент, когда они направлялись к выезду из села.

«Похитители сами являются заводчиками птиц и таким образом хотели пополнить число своих голубей», - сообщили в ГУ МВД России по Кемеровской области.

В салоне машины, на которой передвигались злоумышленники, были обнаружили мешки, где находились похищенные пернатые.

Подельники были доставлены в отдел полиции. В ходе дальнейшего разбирательства правоохранители выяснили, что задержанные участвовали ещё в пяти аналогичных преступлениях, которые были совершены на территории Кемеровской области.

«Всего злоумышленники похитили более 200 птиц элитных пород. Общий ущерб потерпевшим составил более 200 000 рублей», - уточнили в ведомстве.

Пока шло расследование обвиняемые возместили ущерб. С учетом этого, суд признал похитителей виновными и приговорил к трём и 3,5 годам лишения свободы условно.


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