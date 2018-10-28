Губернатор Кузбасса и мэр Кемерова прокатились по городу на велосипедах

Губернатор Кемеровской области Сергей Цивилев и глава Кемерова Илья Середюк совершили велосипедную прогулку по городу.
«Сделано много в подготовительной части, но предстоит ещё большая работа: вывоз мусора и поваленных деревьев, поднятие грунта до незатопляемых отметок, выравнивание территории и её благоустройство», — сообщил Сергей Цивилев на странице в социальной сети «ВКонтакте».
Глава региона отметил, что проблемы, которые они обсудили во время прогулки мэр столицы Кузбасса решит в ближайшее время.
Фото: vk.com / Сергей Цивилев.
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