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Губернатор Кузбасса и мэр Кемерова прокатились по городу на велосипедах

28 октября 2018 в 18:33

Губернатор Кемеровской области Сергей Цивилев и глава Кемерова Илья Середюк совершили велосипедную прогулку по городу.

«Сделано много в подготовительной части, но предстоит ещё большая работа: вывоз мусора и поваленных деревьев, поднятие грунта до незатопляемых отметок, выравнивание территории и её благоустройство», — сообщил Сергей Цивилев на странице в социальной сети «ВКонтакте».

Глава региона отметил, что проблемы, которые они обсудили во время прогулки мэр столицы Кузбасса решит в ближайшее время.

 

 

Фото: vk.com / Сергей Цивилев.


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