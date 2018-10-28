Пьяная кемеровчанка напала на сотрудников ДПС

Таким необычным образом женщина решила отметить свой день рождения.

На улице Патриотов сотрудники ДПС остановили автомобиль ВАЗ-2110, из него вышла пьяная компания. Как рассказали в ГИБДД, сразу стало понятно, что признаки алкогольного опьянения имеются и у водителя.

Кроме того, инспекторы выяснили, что ранее он уже привлекался за такое же правонарушение. Пассажиры и водитель стали спорить с полицейскими. Позже к ним присоединилась их приятельница, которая также находившаяся в состоянии опьянения. При составлении протокола она стала активно препятствовать правоохранителям.

«Она стала хватать одного из полицейских за форменную куртку и требовать отпустить ее друга. Неоднократно сотрудники ГИБДД требовали от нее прекратить противоправные действия, однако женщина продолжала скандал», - сообщает «Правоохранительный портал Кузбасса».

В результате она, а также водитель автомобиля были задержаны и доставлены в отдел полиции для разбирательства.

«Женщина в серой куртке начала бросаться на одного из сотрудников ДПС, несколько раз, после чего было принято решение угомонить её скрутив в наручники и сопроводив в патрульный экипаж, но женщина оказалась бойкая и не давалась, отбиваясь что есть сил», — рассказалочевидец события.

Позже выяснилось, что буйная компания ехала в магазин. Ранее нападавшая отмечала свой день рождения, а когда алкоголь закончился, её гости отправились за добавкой. В результате в отношении именинницы составлен административный протокол, кроме того грозит возбуждение уголовного дела. Водитель автомобиля возможно попадёт под следствие за повторное управление в состоянии алкогольного опьянения. Транспортное средство поместили на спецстоянку.

Фото: vk.com/ «Регион-42».