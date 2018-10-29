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Кузбассовцы делятся последствиями ночного шторма

29 октября 2018 в 09:38

В ночь на 29 октября максимальная скорость ветра по региону составила 29 м/с. Часть жителей Кемеровской области ночью в понедельник лишилась электроснабжения.

Как пояснили в Кемеровском гидрометцентре, сильнейший ветер возник из-за прохождения холодного фронта.

Жители региона поделились в соцсетях фото последствий. Ветер сорвал крыши со зданий, опрокинул на автомобили мусорные баки и бетонные плиты и поломал деревья.

Отмечается, что самый сильный ветер наблюдался в северных районах. Так, в Тайге его скорость достигала 29 м/с. В Яе и Топках скорость ветра составила 26 м/с, в 

Кемерове – 25 м/с. В настоящее время идет вторичный холодный фронт, синоптики сохраняют штормовое предупреждение.

Сильный ветер и осадки привели к тому, что произошли массовые отключения на электрических и распределительных сетях. Без электроснабжения осталась часть бытовых потребителей в Кемеровском, Беловском, Новокузнецком и Яйском районах области (около 12 300 человек).

В настоящее время проводятся аварийно-восстановительные работы.

 

 

 

 

Фото: соцсети.


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