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Кузбассовец попал под КамАЗ и выжил

29 октября 2018 в 11:54

ДТП произошло 28 октября в 23:20. На восьмом километре в обход Юрги КамАЗ сбил пешехода. Как отметили в ГИБДД, 57-летний водитель совершил наезд на пешехода, который двигался по проезжей части в попутном направлении.

«По предварительным данным, в ДТП виноват пешеход, так как двигался по проезжей части, а также на нём не было светоотражающих элементов», — рассказали в ГИБДД по Кемеровской области.

В результате аварии 41-летний пешеход был травмирован, сейчас мужчина находится на стационарном лечении.

Подробности произошедшего устанавливаются.


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