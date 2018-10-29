В Киселёвске школьника убило спиленным деревом

23 октября в Киселёвске на территории школы подростка травмировало спиленное дерево.

Как выяснили следователи, с учебным заведением рабочие спиливали деревья. Отмечается, что территория при этом была огорожена сигнальной лентой.

«Подросток вышел из школы, слушая через наушники музыку. 16-летний юноша перешагнул через ленту, не услышал крики рабочих об опасности», – рассказали в пресс-службе Следственного комитета по Кемеровской области.

На парня упал фрагмент спиленного дерева. С травмой головы его доставили в больницу. Спустя несколько дней 16-летний школьник умер в медучреждении.

По факту случившегося возбуждено уголовное дело по статье «Халатность, повлекшая по неосторожности смерть человека».