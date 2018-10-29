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На дорогах Кузбасса установили 13 новых камер наблюдения

29 октября 2018 в 16:52

В Кузбассе на трассе первой технической категории «Ленинск-Кузнецкий – Новокузнецк – Междуреченск» установили новые камеры фиксации нарушений скоростного режима.

«В настоящее время 13 комплексов фиксируют максимальную скорость движения в месте их установки. Уже в ближайшее время приборы начнут фиксировать и среднюю скорость движения на контролируемых участках», — сообщили в УГИБДД по Кемеровской области.

Накануне камеры были введены в эксплуатацию.


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