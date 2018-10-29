На дорогах Кузбасса установили 13 новых камер наблюдения

В Кузбассе на трассе первой технической категории «Ленинск-Кузнецкий – Новокузнецк – Междуреченск» установили новые камеры фиксации нарушений скоростного режима.

«В настоящее время 13 комплексов фиксируют максимальную скорость движения в месте их установки. Уже в ближайшее время приборы начнут фиксировать и среднюю скорость движения на контролируемых участках», — сообщили в УГИБДД по Кемеровской области.

Накануне камеры были введены в эксплуатацию.