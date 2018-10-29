ЧП на кузбасской шахте: эвакуировано более 130 горняков

Рано утром 29 октября в Новокузнецком районе экстренно эвакуировали работников шахты «Есаульская».

Как сообщает «Интерфакс-Сибирь» со ссылкой на осведомлённый источник, причиной эвакуации стало отключение главного вентилятора на предприятии. Никто из горняков не пострадал.

«Около 4:00 произошло отключение главного вентилятора, на поверхность были выведены 135 человек, пострадавших нет», — сообщает «Интерфакс».

В настоящее время специалисты устанавливают причину отключения вентиляторов.