Пенсионер решил перейти дорогу не в том месте и погиб

Смертельная авария произошла вечером 29 октября на 16-м километре автодороги «Белово – Гурьевск – Салаир». По информации ГИБДД, в 19:15 44-летний водитель ВАЗ-2114 наехал на мужчину, который шёл по дороге вне пешеходного перехода.

«Предварительно установлено, что 82-летний кузбассовец шёл по дороге вне пешеходного перехода, но в зоне его видимости. Автомобилист не успел вовремя затормозить», — рассказали в ведомстве.

От полученных травм пенсионер скончался.

Отмечается также, что в момент аварии дорога была мокрой, а на одежде пешехода не было светоотражающих элементов.