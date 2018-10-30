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Пенсионер решил перейти дорогу не в том месте и погиб

30 октября 2018 в 11:34

Смертельная авария произошла вечером 29 октября на 16-м километре автодороги «Белово – Гурьевск – Салаир». По информации ГИБДД, в 19:15 44-летний водитель ВАЗ-2114 наехал на мужчину, который шёл по дороге вне пешеходного перехода.

«Предварительно установлено, что 82-летний кузбассовец шёл по дороге вне пешеходного перехода, но в зоне его видимости. Автомобилист не успел вовремя затормозить», — рассказали в ведомстве.

От полученных травм пенсионер скончался.

Отмечается также, что в момент аварии дорога была мокрой, а на одежде пешехода не было светоотражающих элементов.


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