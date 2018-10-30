В ближайшие выходные откроют вторую часть обновлённого бульвара Строителей

В День народного единства, 4 ноября, в Кемерове торжественно откроют вторую очередь линейного парка бульвара Строителей.

В течение года строители и дорожники работали на участке бульвара от проспекта Ленина до проспекта Московского. Они заменили тротуарную плитку и светильники, создали искусственный ландшафт на газонах, обустроили детскую площадку.

«Теперь парк стал удобным для любителей пеших прогулок и активного образа жизни, для детей, молодых семей, пенсионеров и людей с ограниченными возможностями здоровья», - отметили в мэрии.

В администрации отметили, что на вторую очередь парка было направлено 126 миллионов рублей.

В воскресенье глава города Илья Середюк представит завершённый проект строительства линейного парка. Горожан ждёт концерт-поздравление «Россия объединяет». Для гостей мероприятия выступят артисты с вокальными и хореографическими номерами.

Фото: администрация г. Кемерово.