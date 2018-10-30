Блог с тобой ›› Новости ›› В ближайшие выходные откроют вторую часть обнов...

В ближайшие выходные откроют вторую часть обновлённого бульвара Строителей

30 октября 2018 в 13:20

В День народного единства, 4 ноября, в Кемерове торжественно откроют вторую очередь линейного парка бульвара Строителей.

В течение года строители и дорожники работали на участке бульвара от проспекта Ленина до проспекта Московского. Они заменили тротуарную плитку и светильники, создали искусственный ландшафт на газонах, обустроили детскую площадку.

«Теперь парк стал удобным для любителей пеших прогулок и активного образа жизни, для детей, молодых семей, пенсионеров и людей с ограниченными возможностями здоровья», - отметили в мэрии.

В администрации отметили, что на вторую очередь парка было направлено 126 миллионов рублей.

В воскресенье глава города Илья Середюк представит завершённый проект строительства линейного парка. Горожан ждёт концерт-поздравление «Россия объединяет». Для гостей мероприятия выступят артисты с вокальными и хореографическими номерами.

 

Фото: администрация г. Кемерово.


Читайте также

Content 581292
На дорогах Кузбасса установили 13 новых камер наблюдения
Content 930.apatitthumbnail660x500full
ЧП на кузбасской шахте: эвакуировано более 130 горняков
Content 1497868470 20160814 050120
В Кузбассе ребенок погиб под грудой кирпичей
Content
Пенсионер решил перейти дорогу не в том месте и погиб

Комментарии

Только авторизованные пользователи могут оставлять комментарии.
Войдите или авторизуйтесь через социальные сервисы 
Как сюда попасть?