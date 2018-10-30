В СК рассказали подробности гибели мальчика в киселевской заброшке

По версии следствия, 29 октября около 13:00 на ребёнка обрушилась часть печи в доме в момент, когда он вместе с другом пытался разобрать её на кирпичи, чтобы построить для себя шалаш.

«Один из мальчиков начал бить обухом топора, принесённым с собой, по кирпичной трубе, от чего она сломалась и обрушилась. Семилетнего мальчика привило кирпичами. Второй ребёнок сразу же разобрал завал и освободил голову потерпевшего, но тот не подал признаков жизни, тогда второй ребёнок побежал домой и рассказал обо всём родителям», — сообщили в СУ СК РФ по Кемеровской области.

В заброшенный дом прибежали взрослые, они сразу вызвали скорую помощь. Однако прибывшим на место медикам осталось только констатировать смерть ребенка.

В итоге, по факту ЧП возбудили уголовное дело по статье «Причинение смерти по неосторожности». Теперь следователем предстоит выяснить, кто является собственником заброшенного дома, а также состоял ли он на учёте, как ветхое.