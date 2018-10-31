В Кузбассе около кладбища завалилась на бок фура

Ночью 31 октября в Кузбассе на трассе в сторону посёлка Яшкино перевернулся грузовик.

Очевидцы сообщили, что происшествие случилось недалеко от кладбища. По их словам, в 7:50 фура ещё лежала на проезжей части.

«Дорога была мокрой, местами на трассе был гололёд. Грузовик упал на бок и перекрыл дорогу», — цитируют местные СМИ свидетелей аварии.

По предварительной информации, водитель жив и не пострадал.

Сотрудникам ГИБДД предстоит установить причины дорожного инцидента.

Фото: vk.com/«Регион 42».