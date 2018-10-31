Блог с тобой ›› Новости ›› В Кузбассе около кладбища завалилась на бок фура

В Кузбассе около кладбища завалилась на бок фура

31 октября 2018 в 09:29

Ночью 31 октября в Кузбассе на трассе в сторону посёлка Яшкино перевернулся грузовик.

Очевидцы сообщили, что происшествие случилось недалеко от кладбища. По их словам, в 7:50 фура ещё лежала на проезжей части.

«Дорога была мокрой, местами на трассе был гололёд. Грузовик упал на бок и перекрыл дорогу», — цитируют местные СМИ свидетелей аварии.

По предварительной информации, водитель жив и не пострадал.

Сотрудникам ГИБДД предстоит установить причины дорожного инцидента.

 

 

Фото: vk.com/«Регион 42».


Читайте также

Content f6e01020 dc09 11e8 b517 a18dc252da4d
В ближайшие выходные откроют вторую часть обновлённого бульвара Строителей
Content sledstvennyij kommitet
В СК рассказали подробности гибели мальчика в киселевской заброшке
Content inx960x640
В Кемерове неизвестный поджёг девятиэтажку
Content
Тройное ДТП в Кемерове: Столкнулись автобус и две легковушки

Комментарии

Только авторизованные пользователи могут оставлять комментарии.
Войдите или авторизуйтесь через социальные сервисы 
Как сюда попасть?