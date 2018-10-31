В Кемерове неизвестный поджёг девятиэтажку

Пожар произошел в ночь на 31 октября на проспекте Октябрьском. В 4:08 спасатели получили сообщение о возгорании девятиэтажного одноподъездного дома.

Как рассказали в ГУ МЧС РФ по Кемеровской области, в момент приезда первого подразделения, внешние признаки горения отсутствовали, но спасатели всё равно внимательно дом. В итоге на восьмом этаже было обнаружено задымление.

«В результате возгорания обгорело с внешней стороны лакокрасочное покрытие и утеплитель двери в квартиру, из которой спасли одного человека», — рассказали в ведомстве.

Эвакуация жильцов других квартир не проводилась в связи с отсутствием такой необходимости. Предварительно установлено, что пожар устроил неизвестный человек, который намеренно поджёг дверь квартиры.