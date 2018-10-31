В Кемерове таксист расстрелял пассажира из травмата

Инцидент произошел в начале 2018 года. Ночью 27-летний таксист приехал по заказу на Весеннюю, где его ждала девушка, которая попросила отвезти её и семью в Кировский район. Однако водитель отказался туда ехать.

«Тогда к машине подошёл муж девушки и стал ругаться из-за отказа в выполнении заказа. В ходе ссоры он попытался вытащить таксиста из машины. Когда тот вышел из машины и достал травматический пистолет между мужчинами произошла драка. В ходе нее водитель такси четыре раза выстрелил, а также ударил рукояткой пистолета противника по лицу», — сообщили в областной прокуратуре.

В результате мужчина получил травмы, которые судебно-медицинские эксперты расценили как тяжкий вред здоровью – у него было повреждено легкое и ноги.

Суд признал стрелявшего таксиста виновным в преступлении по статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью с применением оружия» и приговорил к 3 годам лишения свободы в исправительной колонии общего режима. Помимо этого, водителю предстоит выплатить потерпевшему 200 тысяч рублей в качестве возмещения морального вреда.