Кузбассовец отсидит 21 год за изнасилование девочки

В Кузбассе вынесен приговор 52-летнему жителю Тайги, обвиняемого в изнасиловании ребенка. По версии следствия, в мае 2017 года встретил осужденный увидел на улице 12-летнюю девочку. Он силой увел ребенка домой, угрожая ножом.

Как пояснили в СУ СК РФ по Кемеровской области, у себя дома злоумышленник и надругался над девочкой, а после отпустил. Дома потерпевшая рассказала обо всём рассказала родителям, которые и обратились к правоохранителям за помощью.

Задержать насильника удалось задержать в течение нескольких часов. Стоит отметить, что своей вины он не признал и со следствием сотрудничать отказался.

«Судебная экспертиза признала задержанного вменяемым, однако у него выявили расстройства сексуального предпочтения, но педофилом не признали», - пояснили с следственном комитете.

Отмечается, что ранее мужчина уже был ранее судим за аналогичное преступление. С учетом этого суд назначил ему наказание в виде 21 года лишения свободы с отбыванием срока в колонии строгого режима.