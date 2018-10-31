Жители Кузбасса будут платить за благоустройство своих городов

Совсем недавно депутаты Кузбасса приняли закон «О реализации проектов инициативного бюджетирования в Кемеровской области». Сегодня, 31 октября, в обладминистрации рассказали подробности реализации проекта.

По словам замгубернатора региона по финансам Игоря Малахова, проект запущен, в том числе, в рамках подготовки к празднованию 300-летия образования Кузбасса. А всего до 2021 года в области планируют реализовать не менее 300 инициатив, которые поступят по этому закону.

«В инициативном бюджетировании будут участвовать 192 муниципальных образования. Предполагается, что доля средств областного бюджета на реализацию одного проекта будет составлять не более 90%, остальные 10% – консолидация средств местного бюджета, средств населения, средств бизнеса», – сказал Игорь Малахов.

Он напомнил, что в 2019 году на эти цели из областного бюджета намерены потратить 100 млн рублей. Предварительно, такие же суммы предусмотрят в 2020 – 2021 годах.

В качестве примеров проектов, которые уже были реализованы по такой же схеме в других регионах страны, Игорь Малахов назвал ремонт спортзалов школ, читальных залов библиотек, игровых площадок, мест массового отдыха и др.

Свою идею можно будет сообщить в структуру, которую в ближайшее время создадут в каждом муниципалитете. При этом инициативы не должны подразумевать капитальное строительство и реконструкцию. Отмечается, что за тот или иной проект жители муниципального образования будут голосовать рублём.

«Это не обязательно большая сумма, например, по 100 рублей, но каждый житель, который проголосовал, должен внести эту сумму. В таком случае решения принимаются более осознанно», – пояснил Малахов.