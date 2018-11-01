В Кедровке пожар лишил семью жилья и двух машин (видео)

Спасатели больше двух часов боролись с возгоранием, общая площадь пожара составила 170 квадратных метров.

Сигнал о том, что в жилом районе Кедровка на улице Новостроевская горит дом, поступил на пульт диспетчера в 20:26 31 октября. Спасатели немедленно отправились на место происшествия.

Как рассказали в ГУ МЧС РФ по Кемеровской области, на момент прибытия первого подразделения открытым пламенем горели жилой дом, гараж и два легковых автомобиля внутри гаража. Спасатели больше двух часов боролись с возгоранием. Полностью потушить пламя удалось только в 22:37.

«В результате пожара обгорела и обрушилась обрешётка крыши дома, обгорели стены внутри и снаружи. Также обгорела и обрушилась крыша гаража, обгорели стены внутри и снаружи. Полностью сгорели два автомобиля: ВАЗ-2115 и ВАЗ-21043», - рассказали о последствиях случившегося в ведомстве.

Отмечается, что погибших нет. Предварительно установлено, что возгорание произошло из-за нарушений правил технической эксплуатации электрооборудования.

Видео: vk.com/«Регион 42».