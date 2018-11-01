Блог с тобой ›› Новости ›› В Кедровке пожар лишил семью жилья и двух машин...

В Кедровке пожар лишил семью жилья и двух машин (видео)

01 ноября 2018 в 10:39

Спасатели больше двух часов боролись с возгоранием, общая площадь пожара составила 170 квадратных метров.

Сигнал о том, что в жилом районе Кедровка на улице Новостроевская горит дом, поступил на пульт диспетчера в 20:26 31 октября. Спасатели немедленно отправились на место происшествия.

Как рассказали в ГУ МЧС РФ по Кемеровской области, на момент прибытия первого подразделения открытым пламенем горели жилой дом, гараж и два легковых автомобиля внутри гаража. Спасатели больше двух часов боролись с возгоранием. Полностью потушить пламя удалось только в 22:37.

«В результате пожара обгорела и обрушилась обрешётка крыши дома, обгорели стены внутри и снаружи. Также обгорела и обрушилась крыша гаража, обгорели стены внутри и снаружи. Полностью сгорели два автомобиля: ВАЗ-2115 и ВАЗ-21043», - рассказали о последствиях случившегося в ведомстве.

Отмечается, что погибших нет. Предварительно установлено, что возгорание произошло из-за нарушений правил технической эксплуатации электрооборудования.

Видео: vk.com/«Регион 42».


Читайте также

Content 705330
В Кемерове благоустроят Сосновый бор
Content buehpt7vsgshslwvmrka1a s800
Новокузнечанин отсудил у государства миллион рублей за моральные страдания
Content v6shwwybdpi 900x607
В Кемерове хотят возродить спортклубы по месту жительства
Content 283851
«Газель» на летней резине собрала на кузбасской трассе три машины

Комментарии

Только авторизованные пользователи могут оставлять комментарии.
Войдите или авторизуйтесь через социальные сервисы 
Как сюда попасть?