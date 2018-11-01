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В Кемерове благоустроят Сосновый бор

01 ноября 2018 в 11:18

Об этом рассказал глава Кемерова Илья Середюк во время комплексного объезда города.

«Ежегодно отмечаем рост посещаемости Соснового бора. Летом здесь прогуливаются, бегают, ездят на велосипедах. В зимнее время будет очень много желающих заниматься лыжным спортом. Количество парковочных мест, которое мы создавали в предыдущие годы, уже недостаточно», – отметил мэр.

Так, власти намерены разработать план по расширению парковки – к 220 машиноместам добавить ещё 100. В мэрии уточнили, что дополнительные парковочные места планируют организовать уже в предстоящем зимнем сезоне.

Кроме того, в бору создадут пункт общественного питания.


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