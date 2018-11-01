Новокузнечанин отсудил у государства миллион рублей за моральные страдания

Ранее кузбассовца незаконно привлекли к уголовной ответственности.

Минфин должен будет перечислить миллион рублей и 10 000 рублей из казны России новокузнечанину за моральные страдания. Из предъявленного мужчине обвинения был исключен пункт обвинения в участии в организованной группой лиц грабеже. К тому же суд оправдал его по статье «участие в банде».

«Ему были причинены нравственные страдания, поскольку он переживал, испытывал чувство унижения и стыда по поводу того, что подвергся уголовному преследованию, был лишен надлежащего медицинского обслуживания, питания, общения с родственниками», - сообщается в документах суда.

С учётом практики Европейского суда по правам человека, Заводский районный суд Новокузнецка признал право кузбассовца на взыскание ему компенсации в миллион рублей и судебных расходов в сумме 10 000 рублей из-за незаконного содержания под стражей.