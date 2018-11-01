В Кемерове хотят возродить спортклубы по месту жительства

О необходимости возрождать систему спортивных клубов по месту жительства заявил глава города Илья Середюк.

Мэр отметил, что сейчас в областной столице Кузбасса насчитывается более 70 дворовых площадок для занятий зимними видами спорта. Все они находятся в разном состоянии: как в хорошем, так и в непригодном для эксплуатации.

«Считаю, необходимо возрождать систему спортивных клубов по месту жительства. Сам в детстве состоял в дворовой хоккейной команде», - сообщил Илья Середюк на своей странице во «ВКонтакте».

Глава Кемерова отметил, что уже поручил начальникам территориальных управлений районов обеспечить все площадки уборочным инвентарем, наладить освещение, а также подобрать помещения для переодевания и назначить ответственных инструкторов уже в этом сезоне.

Фото: vk.com/ Илья Середюк.