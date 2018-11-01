«Газель» на летней резине собрала на кузбасской трассе три машины

ДТП произошло рано утром 31 октября. На седьмом километре автодороги «Кемерово – Анжеро-Судженск» 64-летний водитель ГАЗ-3221 собрал три машины.

«Предварительно установлено, что водитель ГАЗа не справился с управлением и совершил касательное столкновение с Mitsubishi Canter, которая двигалась в попутном направлении. От удара ГАЗ отбросило на «встречку» в сторону Great Wall, затем «Газель» врезалась в Toyota Caldina, которая также ехала во встречном направлении», — рассказали в ГИБДД по Кемеровской области.

В результате аварии травмировался 25-летний водитель Toyota, ему назначили амбулаторное лечение.

В настоящее время правоохранители устанавливают обстоятельства произошедшего. Известно, что в момент аварии все автомобилисты были трезвыми. Известно, что «Газель» не была «переобута» в зимнюю резину.