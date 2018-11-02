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В Кемерове на остановке нашли труп женщины

02 ноября 2018 в 09:39

По словам очевидцев, тело обнаружили рядом с китайским рынком.

Информация о происшествия появилась в сети вечером 1 ноября. Очевидцы сообщили, что на остановке рядом с китайским рынком «Дружба» обнаружили труп.

«Я ехала мимо в маршрутке в 19:30. Водитель остановился, вышел, там стояла легковая машина, он поговорил с её водителем и вернулся. Рассказал, что женщина лежит уже часа два. Лежит не на остановке или на лавочке, а прямо на снегу», – цитируют СМИ свидетелей.

В настоящее время устанавливаются подробности случившегося.


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