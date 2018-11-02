Кузбассовец насмерть сбил женщину и скрылся (видео)

В поселке Верх-Чебула водитель сбил женщину и скрылся с места аварии. От полученных в результате травм пострадавшая скончалась.

На место ДТП приехали следственно-оперативная группа и экипажи ГИБДД ОМВД России по Чебулинскому району. Правоохранители установили, что к наезду на пешехода может быть причастен автомобиль Lada темного цвета на шипованной резине. В итоге дело удалось раскрыть по горячим следам.

Автомобиль, подходящий под описание, с характерными для автоаварии повреждениями передней части был обнаружен в гараже одного из местных жителей. 27-летнего водителя Lada Granta задержали.

«После ДТП злоумышленник принялся избавляться от улик, чтобы избежать ответственности. Он успел демонтировать и сжечь поврежденный бампер, а также снял и спрятал капот со вмятинами в одной из надворных пристроек. Своё поведение задержанный объяснил тем, что не заметил женщину на проезжей части, а когда сбил её, испугался ответственности», - сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Кемеровской области был

Выяснилось, что ранее задержанный неоднократно привлекался к административной ответственности за нарушения ПДД. На этот раз в отношении него составили четыре протокола, которые влекут наложение административных штрафов, лишение прав или административный арест, а также уголовное дело по статье «Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств». В соответствии со статьёй, ему может грозить пять лет лишения свободы.

Фото, видео: пресс-служба ГУ МВД по КО.