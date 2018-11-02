В Кемерове застрелили подростка

В конце октября за кладбищем на границе посёлка Комиссарово и Кемеровского района в недостроенном доме застрелили подростка.

Как пишут местные СМИ, юношу застрелил хозяин недостроенного объекта. Предварительно, погибшему было 15 лет.

«Трое ребят забрались в строящийся дом, где сработала сигнализация. Через какое-то время на место приехал хозяин с друзьями. Когда к дому подъехала машина, подростки побежали, хозяин дома достал ружьё и произвёл два выстрела. Один из них оказался смертельным», - сообщается со ссылкой на осведомленный источник.

Отмечается, что двоим ребятам удалось убежать. Они хватились друга после того, как он не вышел на связь, и обратились в правоохранительные органы. На следующий день в ходе поисковых работ на месте были обнаружены следы волочения и кровь, при этом тела не было.

После того, как правоохранители задержали подозреваемых, они дали признательные показания и рассказали, что вывезли и закопали труп.