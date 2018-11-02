СК: Застреленный подросток был воспитанником детского дома

В СУ СК РФ по Кемеровской области рассказали подробности убийства подростка в кемеровском посёлке Комиссарово. Мальчик отправился навестить свою биологическую мать, но вместо этого встретился с друзьями.

25 октября в правоохранительные органы за помощью обратилась местная жительница, которая сообщила, что пропал её 16-летний сын.

«Юноша отправился на выходные к матери – это обычная практика в детском доме, где воспитываются дети, оставшиеся без попечения родителей, но у которых биологические мать и отец живы», - пояснил областной уполномоченный по правам ребёнка Дмитрий Кислицын.

Однако вместо этого, парень встретился со своими друзьями. Следователи оперативно установили, где и когда последний раз видели юношу. Выяснилось, что вместе с приятелями он зашел на территорию недостроенного дома в посёлке Комиссарово. В ходе осмотра территории на земле были обнаружены гильзы от патронов, а на стволе одного из деревьев следы от дроби. Также на месте были обнаружены бурые пятна.

«Проведённая экспертиза подтвердила догадки следователей, на земле была кровь, которая принадлежит пропавшему подростку. Позднее следователи установили личность подозреваемого и задержали его. Им оказался 38-летний кемеровчанин», — рассказали вСУ СК РФ по Кемеровской области.

Задержанный пояснил, что ему позвонил брат и попросил проверить стройку, потому что там сработали датчики движения.

«Приехав на объект, он увидел подростков и потребовал, чтобы они покинули территорию. Дети не выполнили его просьбу и стали бегать по недостроенному помещению. Тогда он сделал несколько предупредительных выстрелов в воздух из охотничьего ружья, которое у него было с собой», — пояснили в ведомстве.

Испугавшись выстрелов, подростки разбежались в разные стороны. Подозреваемый побежал за одним из них и произвёл ещё несколько выстрелов, после чего убегавший упал на землю без признаков жизни. Через некоторое время мужчина вместе с приехавшим братом вывез тело погибшего в другой район, где мужчины закопали тело в лесу.

Во всех обстоятельствах смерти подростка сейчас разбираются правоохранители. По ходатайству следователя судом подозреваемому избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

Видео: youtube.com / Следственный комитет Российской Федерации.