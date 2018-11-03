В Новокузнецке автобус насмерть сбил мужчину

В южной столице Кузбасса в ДТП с автобусом погиб 73-летний пешеход.

Как сообщили в областной ГИБДД, авария произошла вечером 2 ноября, около 18.30 на проспекте Шахтёров.

«Водитель автобуса ПАЗ, 51-летний мужчина, не предоставил преимущество пешеходу, переходившему дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу», - пояснили в ведомстве.

В результате столкновения 73-летний пешеход получил травмы, не совместимые с жизнью и скончался до приезда скорой помощи.

Фото: instagram.com/nvkzdtp