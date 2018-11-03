На кузбасской трассе из-за снега застряли фуры

3 ноября под Кемеровом из-за плохих погодных условий на дороге образовалась пробка из фур.

Как рассказали в областной ГИБДД, движение было затруднено на дороге Кемерово-Мариинск в промежутке от Демьяновки до Красного Яра.

«При подъёме в гору фуры не могут двигаться. На месте работают службы ЖКХ, сотрудники ДПС ГИБДД. Грузовики вытаскивают тягачами», - сообщили в ведомстве.

По данным Гидрометеоцентра, в субботу на трассе наблюдался гололед и снежные насты.

Фото: /vk.com/ «Регион-42».