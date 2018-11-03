Блог с тобой ›› Новости ›› В Бийске пьяный полицейский протаранил магазин ...

В Бийске пьяный полицейский протаранил магазин (видео)

03 ноября 2018 в 15:08

Вечером 2 ноября в Бийске пьяный капитан полиции на автомобиле BMW протаранил стену продуктового магазина. Иномарка на скорости влетела в дверь здания.

С места ДТП водитель скрылся, но скоро был задержан. Выяснилось, что за рулем автомобиля был 34-летний Юрий Шевченко, начальник отдела по исполнению административного законодательства полиции Бийска. Мужчина отказался от медосвидетельствования, хотя имел признаки алкогольного опьянения.

Как сообщили в ГУ МВД по Алтайскому краю, полицейский будет уволен из правоохранительных органов. При этом его руководителей могут наказать и привлечь к дисциплинарной ответственности

Отмечается, что в ДТП никто не пострадал.

Видео: vk.com/ «Инцидент Барнаул».


Читайте также

Content
СК: Застреленный подросток был воспитанником детского дома
Content 1
В Новокузнецке автобус насмерть сбил мужчину
Content 1
На кузбасской трассе из-за снега застряли фуры
Content 1
Тройное ДТП под Кемеровом: есть пострадавшие

Комментарии

Только авторизованные пользователи могут оставлять комментарии.
Войдите или авторизуйтесь через социальные сервисы 
Как сюда попасть?