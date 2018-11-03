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Тройное ДТП под Кемеровом: есть пострадавшие

03 ноября 2018 в 16:20

В субботу днем на дороге Кемерово — Анжеро-Судженск в Кемеровском районе произошла авария с участием трёх автомобилей.

Как рассказали очевидцы аварии, в машинах в числе пассажиров находились дети – один не пострадали. Однако в аварии пострадали взрослые люди. По словам свидетелей травмированных было двое, однако в ГИБДД есть сведения об одном пострадавшем в этой аварии человеке.

Обстоятельства случившегося устанавливаются.

 

 

Фото: vk.com/ «Инцидент Кемерово».

 


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