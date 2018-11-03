Тройное ДТП под Кемеровом: есть пострадавшие

В субботу днем на дороге Кемерово — Анжеро-Судженск в Кемеровском районе произошла авария с участием трёх автомобилей.

Как рассказали очевидцы аварии, в машинах в числе пассажиров находились дети – один не пострадали. Однако в аварии пострадали взрослые люди. По словам свидетелей травмированных было двое, однако в ГИБДД есть сведения об одном пострадавшем в этой аварии человеке.

Обстоятельства случившегося устанавливаются.

Фото: vk.com/ «Инцидент Кемерово».