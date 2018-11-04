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В Кемерове произошло массовое ДТП с автобусом

04 ноября 2018 в 11:17

В результате столкновения автобусы и трех легковушек пострадали водитель и пассажир одного из автомобилей.

В субботу 3 ноября на проспекте Химиков, 24 произошло массовое ДТП с участием автобуса.

По предварительным данным ГИБДД Кузбасса, в 19:40 водитель автобуса ЛиАЗ отвлёкся от управления своим транспортным средством, из-за чего совершил столкновение с Opel Frontera, который остановился на запрещающий сигнал светофора.

«В свою очередь Opel отбросило на Chevrolet Cruz, который от удара врезался в Hyundai Lavit», — рассказали в ведомстве.

Известно, что в результате ДТП травмы получили водитель и пассажир Opel. Пострадавшие находятся на стационарном и амбулаторном лечении соответственно.

Фото: vk.com/ «Инцидент Кемерово».


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