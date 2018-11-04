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В Новокузнецке столкнулись сразу семь машин

04 ноября 2018 в 13:27

В переулке Сопочном, который располагается в частном секторе города, произошло сразу четыре ДТП.

Как отметили в ГИБДД, столкновения были спровоцированы в том числе и погодными условиями.

«Это было не массовое ДТП. В одном месте с интервалом примерно в десять минут произошло четыре аварии. Каждый раз в одну из вставших машин приезжала следующая. В общей сложности пострадало семь автомобилей», — сообщили в ГИБДД по Кемеровской области.

Пострадавших нет.

 

Фото: instagram.com/nvkzdtp


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