В Новокузнецке столкнулись сразу семь машин

В переулке Сопочном, который располагается в частном секторе города, произошло сразу четыре ДТП.

Как отметили в ГИБДД, столкновения были спровоцированы в том числе и погодными условиями.

«Это было не массовое ДТП. В одном месте с интервалом примерно в десять минут произошло четыре аварии. Каждый раз в одну из вставших машин приезжала следующая. В общей сложности пострадало семь автомобилей», — сообщили в ГИБДД по Кемеровской области.

Пострадавших нет.

Фото: instagram.com/nvkzdtp