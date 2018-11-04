В Кемерове открыли вторую часть обновленного бульвара Строителей

В воскресенье 4 ноября в честь празднования Дня народного единства в Кемерове открыли вторую часть линейного парка бульвара Строителей.

«Линейный парк – это настоящий подарок для кемеровчан, ведь парк стал удобным для пеших прогулок, отдыха и активного образа жизни», — сообщили в комитете по работе со СМИ администрации города.

Присутствующих гостей своими выступлениями порадовали творческие коллективы города.

Напомним, первая очередь парка была открыта в октябре прошлого года. Затем строители и дорожники работали на территории от проспекта Ленина до проспекта Московского. Всего на реконструкцию бульвара Строителей в Кемерове потратили 150 млн рублей. 80% потраченных средств были выделены из федерального бюджета.

«В итоге мы получили комплексное благоустроенное пространство как для автомобилистов, так и для горожан», — отметил глава Кемерова Илья Середюк.

Видео: https://vk.com/ilyaseredyuk,