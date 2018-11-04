В Кемерове внук украл у 70-летней бабушки шубы

В полицию обратилась жительница Заводского района Кемерова. Она сообщила, что у неё из квартиры пропали три шубы - из меха норки, нутрии и мутона - на общую сумму около 80 000 рублей.

Выяснилось, что к краже причастен внук потерпевшей. 30-летний кемеровчанин проник в квартиру своей бабушки путём подбора ключа от входной двери. Он дождался, когда пенсионерки не будет дома, забрался в квартиру и украл меховые изделия.

«Две шубы он сдал в комиссионный магазин, а ещё одну подарил своей возлюбленной», — сообщили в ГУ МВД России по Кемеровской области.

После задержания выяснилось, что ранее мужчина уже был судим. В отношении него возбуждено уголовное дело по статье «Кража», на этот раз ему грозит до пяти лет лишения свободы.